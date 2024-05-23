Ankara'da FETÖ'ye kıskaç

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ'ye kıskaç
Editör: Mert Sagit

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, ilçedeki bir fakültede görevli G.Ö. yakalandı.

Şüpheli, soruşturmanın merkezi olan Ankara'ya gönderildi.

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# fetö # ankara
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