Ankara'da FETÖ'ye kıskaç

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"

Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kritik uyarılar yaptı!

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