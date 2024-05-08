Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın finalde rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın finalde rakibi belli oldu

Trabzonspor, evinde oynadığı ve 3-2 kazandığı ilk maçın rövaşında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. 

Konuk Trabzonspor, ikinci yarıda adeta gol olup yağdı. 54. dakikada golcü oyuncusu Paul Onuachu ile kilidi açan Karadeniz ekibi, 69. dakikada Taxiarchis Fountas ile maçta farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Trabzonspor, 74. dakikada Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Bozok, maçın skorunu ilan etti: 0-4

Trabzonspor, finalde MKE Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş ile karşılaşacak.

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