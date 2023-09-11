Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı.Yarı final ve final maçları hariç diğer maçların ne zaman oynanacağı açıklandı.İşte turlar ve tarihleri.

Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.

Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu - Resim : 1

Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

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