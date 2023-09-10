Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası Hatay'da başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen 12. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı. Şampiyona 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor.

Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası Hatay'da başladı
Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı
Editör: Süleyman Daban
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Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen şampiyona, EXPO Kisecik Amfi Tiyatro alanında gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, İran, Özbekistan, Gürcistan ve Afganistan'dan toplamda 60 sporcu mücadele ediyor.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyona 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor.

Gece saatlerine kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası # hatay
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