Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye-Macaristan maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçları ile birlikte, ligdeki son yükselen ve düşen takımlar da belli olacak. Türkiye, Macaristan ile oynayacağı çift maçlı eliminasyon sistemine dayalı eşleşmede, A Ligi'ne yükselip yükselmeyeceğini ya da B Ligi'nde mi kalacağını belirleyecek.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele etmişti. Türkiye, grup aşamasında 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla ikinci sırada yer almıştı. Bu sonuçla, Türkiye yükselme play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç sonuçları:

• Galler 0-0 Türkiye

• Türkiye 3-1 İzlanda

• Türkiye 1-0 Karadağ

• İzlanda 2-4 Türkiye

• Türkiye 0-0 Galler

• Karadağ 3-1 Türkiye

Macaristan ise UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele etti. 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla grubunu 3. sırada tamamladı ve küme düşme play-off turunda mücadele etmek zorunda kaldı.

Macaristan’ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç sonuçları:

• Almanya 5-0 Macaristan

• Macaristan 0-0 Bosna Hersek

• Macaristan 1-1 Hollanda

• Bosna Hersek 0-2 Macaristan

• Hollanda 4-0 Macaristan

• Macaristan 1-1 Almanya

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI CANLI YAYIN!

Futbolseverler, Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçını heyecanla bekliyor. Karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ile EXXEN ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin