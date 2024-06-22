Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?

BVB Dortmund Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çalacak.

Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jeses Gil Manzano olacak. Mücadelede VAR görevini ise Almanya’dan Bastian Dankert yapacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında da puan ya da puanlar hedefleyen milliler, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET YOK

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

İLK MAÇ 1955'TE

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

SON MAÇ 2022'DE

İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.