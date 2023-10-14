Türkiye Satranç Turnuvası Tuzla'da Düzenlendi

Satrançseverler İstanbul'da buluştu. Türkiye Satranç Turnuvası, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Tuzla'da başladı. 2 gün sürecek turnuvaya 700 sporcu katılıyor.

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Türkiye Satranç Turnuvası, İstanbul'un Tuzla ilçesinde başladı. Çetin geçmesi beklenen turnuvaya 700 sporcu katılıyor. Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Turnuvası Tuzla'da Düzenlendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Satrancın gençlerin gelişimine katkı sağlamasını diliyoruz." dedi. Her yaştan sporcunun katılımına açık olan turnuva, 10 farklı kategoride 35 dakika ve 30 saniye düşünme süresiyle 6 tur olarak tasarlandı. Bu sene yedincisi düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası 2 gün sürecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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