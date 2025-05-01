Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Kocaeli’de

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci ayağı, 3-4 Mayıs’ta Kocaeli Kartepe’de hız, adrenalin ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Dört kategoride 21 sporcunun yarışacağı organizasyon, otomobil sporlarına ilgi duyanları Bayraktepe’ye bekliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Kocaeli’de
Yayınlanma:

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, ikinci etabıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hızseverlerle buluşuyor. 3-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışlar, Kartepe Yolu Bayraktepe mevkisinde gerçekleştirilecek.

4 KATEGORİDE 21 SPORCU YARIŞACAK

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen bu önemli etapta, dört ayrı kategoride toplam 21 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Sporcular, 5,87 kilometre uzunluğundaki zorlu parkuru üç kez kat ederek en iyi süreyi yakalamaya çalışacak.

Organizasyon, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ile 19.00 arasında yapılacak antrenman çıkışlarıyla başlayacak. Asıl mücadele ise 4 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da verilecek ilk yarış çıkışıyla başlayacak.

Şampiyona genel klasmanında;

Kategori 1’de Faruk Sayın,
Kategori 2’de Demir Sancaklı,
Kategori 3’te Engin Apaydın,
Kategori 4’te ise Burak Başlık liderlik koltuğunda oturuyor.

Spice Girls geri dönüyor: Efsane grup dünya turnesi için hazırlanıyorSpice Girls geri dönüyor: Efsane grup dünya turnesi için hazırlanıyorKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs’ta Ankara yolunda
Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
1 Mayıs'ta İstanbul'da olağanüstü güvenlik
28 il için sarı kodlu uyarı
1 Mayıs’ta işçiler Kartal’da buluşuyor
Facianın tanıkları Meclis’te konuştu
Yoksulluk sınırı 78 bin TL'ye yükseldi
Fener Rum Kilisesi'nin İznik hamlesine sert tepki
1 Mayıs öncesi kara tablo
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu? Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu?
ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL!
BİST 100 nisanda düşüşe geçti BİST 100 nisanda düşüşe geçti