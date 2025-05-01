Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Kocaeli’de

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, ikinci etabıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hızseverlerle buluşuyor. 3-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışlar, Kartepe Yolu Bayraktepe mevkisinde gerçekleştirilecek.

4 KATEGORİDE 21 SPORCU YARIŞACAK

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen bu önemli etapta, dört ayrı kategoride toplam 21 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Sporcular, 5,87 kilometre uzunluğundaki zorlu parkuru üç kez kat ederek en iyi süreyi yakalamaya çalışacak.

Organizasyon, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ile 19.00 arasında yapılacak antrenman çıkışlarıyla başlayacak. Asıl mücadele ise 4 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da verilecek ilk yarış çıkışıyla başlayacak.

Şampiyona genel klasmanında;

Kategori 1’de Faruk Sayın,

Kategori 2’de Demir Sancaklı,

Kategori 3’te Engin Apaydın,

Kategori 4’te ise Burak Başlık liderlik koltuğunda oturuyor.