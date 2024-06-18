Türkiye'den EURO 2024'e muhteşem başlangıç! A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı Almanya'da devam ediyor. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.

TÜRKİYE İLK KEZ GALİBİYETLE BAŞLADI

Türkiye, 6. kez katıldığı Avrupa şampiyonalarına ilk kez puan ve galibiyetle başladı.

Daha önce katıldığı 5 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ilk kez puan ve galibiyetle açılış yaptı.

Türkiye, açılış maçlarında EURO 96'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, EURO 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

ARDA GÜLER'DEN REKOR

Gürcistan karşısında Türkiye'nin 2. golünü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Arda Güler, A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Arda, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.

Arda, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Arda, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Arda Güler, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.

MİLLİ TAKIMIN İLK GOLÜ MERT MÜLDÜR'DEN GELDİ

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki ilk golü Mert Müldür'den geldi. Mücadelenin 25. dakikasında Gürcistan savunmasından seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde vuran Mert, çok şık bir gol kaydetti.

Mert Müldür, A Milli Takım'da çıktığı 25. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı. Mert, ilk golünü ise Cebelitarık karşısında atmıştı.

ALMANYA'DA MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2024'teki ilk maçında Türk taraftarlar büyük destek verdi. 62 bin kişilik BVB Dortmund Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin Türk taraftar yer aldı.

Taraftarlar, 90 dakika boyunca milli futbolcuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi.