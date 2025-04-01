Türkiye'nin altın kızı: Yıldırım, Yunanistan'da altın madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, 29 ülkenin katıldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde birinci olarak kürsünün zirvesine çıkmayı başardı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye'nin altın kızı: Yıldırım, Yunanistan'da altın madalya kazandı
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Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, 29 ülkenin katıldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde birinci olarak kürsünün zirvesine çıkmayı başardı. Ceren Reyhan, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluk elde etti.

Erkekler kategorisinde ise 75 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Demirkan Hasırcı 11'inci, Thomas Kaan Onol Lang ve Mahmut Kazanç ise 14. sırada yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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