Türkiye'nin rakibi belli oluyor: Litvanya – Yunanistan çeyrek finali saat kaçta, hangi kanalda?
EuroBasket 2025’te yarı finale yükselmek isteyen Litvanya ile Yunanistan, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Türkiye’nin de rakibini belirleyecek.
Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadele, 9 Eylül 2025 Salı akşamı saat 21.00’de başlayacak.
Karşılaşma, TRT Spor ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın adresi ise EuroBasket’in prestijli salonlarından Xiaomi Arena olacak.
LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE
LİTVANYA FORMDA GELİYOR
Son beş maçında dört galibiyet alarak dikkat çeken Litvanya, yalnızca Almanya’ya mağlup oldu. Letonya, İsveç, Finlandiya ve Karadağ karşısında elde ettiği sonuçlarla güçlü bir çıkış yakalayan Baltık ekibi, yarı finale ulaşmak için sahaya yüksek motivasyonla çıkacak.
YUNANİSTAN UMUTLARINI TAZELEDİ
Rakip Yunanistan ise son maçında İsrail’i mağlup ederek çeyrek finale moralli geldi. Son beş maçında dört galibiyet alan Yunan ekibi, yalnızca Bosna-Hersek karşısında mağlubiyet yaşadı. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Yunanistan, Litvanya karşısında sürpriz yapmak istiyor.
TÜRKİYE’NİN RAKİBİ BU MAÇLA BELİRLENECEK
EuroBasket’te yarı final eşleşmeleri netleşmeye başlarken, bu maç Türkiye için de ayrı bir önem taşıyor. Çünkü kazanan takım, 12 Eylül’de yarı finalde Türkiye ile karşılaşacak.