Türkiye'ye bir altın madalya daha: Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, atıcılıkta bir kez daha adını zirveye yazdırdı! Hırvatistan’ın Osijek kentinde devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar havalı tabanca finalinde rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. 240.8 puanlık performansıyla altın madalyayı kazanan Tarhan, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyonada elemeleri başarıyla geçen ve finale yükselen Şevval İlayda Tarhan, finalde de istikrarlı bir performans sergileyerek kürsünün en üst basamağında yer aldı. 240.8 puan toplayan milli atıcı, rakiplerini geride bırakıp Avrupa şampiyonu oldu. Tarhan’ın başarısı, Türk atıcılık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, milli sporcunun elde ettiği zaferin önemine vurgu yapıldı. Olimpiyat ikinciliği de bulunan Şevval İlayda Tarhan, bu başarısıyla uluslararası alanda Türkiye’nin atıcılık branşında ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha gösterdi.