Turnuva tarihinin en farklı galibiyeti: Bayern Münih, Auckland City’yi 10 golle ezdi geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda sahne alan Alman devi Bayern Münih, Yeni Zelanda ekibi Auckland City karşısında futbol tarihine geçecek bir galibiyet aldı. 10-0’lık skorla turnuva tarihinin en farklı galibiyetine imza atan Münih ekibi, dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Turnuva tarihinin en farklı galibiyeti: Bayern Münih, Auckland City’yi 10 golle ezdi geçti
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ABD’nin Cincinnati kentindeki TQL Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Bayern Münih’in gol şovuna sahne oldu. C Grubu’nun açılış mücadelesinde teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Alman temsilcisi, Auckland City karşısında adeta gol olup yağdı.

Mücadelede Bayern’in gollerini Kingsley Coman (6’, 21’),  Sacha Boey (18’), Michael Olise (20’, 45+3), Thomas Müller (45’, 89’) ve Jamal Musiala (68’, 73’, 84’) kaydetti.

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Bu farklı galibiyetle Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası tarihinin en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Daha önce bu unvan, 2021 yılında Al Jazira’yı 6-1 mağlup eden Al Hilal’in elindeydi.

Maç boyunca topa hakimiyet kuran Bayern Münih, rakibine sadece birkaç kontra atak fırsatı tanırken, teknik kapasitesi ve oyun disipliniyle fark yarattı.

Maçın kadrosunda yer alan Galatasaray’dan transfer edilen Leroy Sane, mücadelede süre almadı. 

C Grubu’nda ikinci maçlar 3 gün sonra oynanacak. Bu mücadelede:

Bayern Münih, Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşı karşıya gelecek.

Auckland City ise Portekiz ekibi Benfica ile mücadele edecek.

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