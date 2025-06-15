Turnuva tarihinin en farklı galibiyeti: Bayern Münih, Auckland City’yi 10 golle ezdi geçti

ABD’nin Cincinnati kentindeki TQL Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Bayern Münih’in gol şovuna sahne oldu. C Grubu’nun açılış mücadelesinde teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Alman temsilcisi, Auckland City karşısında adeta gol olup yağdı.

Mücadelede Bayern’in gollerini Kingsley Coman (6’, 21’), Sacha Boey (18’), Michael Olise (20’, 45+3), Thomas Müller (45’, 89’) ve Jamal Musiala (68’, 73’, 84’) kaydetti.

REKOR GELDİ: DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK

Bu farklı galibiyetle Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası tarihinin en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Daha önce bu unvan, 2021 yılında Al Jazira’yı 6-1 mağlup eden Al Hilal’in elindeydi.

Maç boyunca topa hakimiyet kuran Bayern Münih, rakibine sadece birkaç kontra atak fırsatı tanırken, teknik kapasitesi ve oyun disipliniyle fark yarattı.

Maçın kadrosunda yer alan Galatasaray’dan transfer edilen Leroy Sane, mücadelede süre almadı.

C Grubu’nda ikinci maçlar 3 gün sonra oynanacak. Bu mücadelede:

Bayern Münih, Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşı karşıya gelecek.

Auckland City ise Portekiz ekibi Benfica ile mücadele edecek.