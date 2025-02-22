UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı: İlk 50'de tek Türk takımı var

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken, UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. UEFA’nın resmi sitesinde yer alan verilere göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in pozisyonları değişti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı: İlk 50'de tek Türk takımı var
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Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 içinde yer alan tek Türk takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak. Turnuvadaki performansına bağlı olarak Fenerbahçe'nin sıralamada daha da yükselme ihtimali bulunuyor.

Bu sezon gösterdiği performansla 53. sıradan 46. sıraya yükselen Fenerbahçe, Türkiye’nin en üst sıradaki temsilcisi oldu. Galatasaray ise sezon başında bulunduğu 60. sıradan 56. sıraya ilerledi. Başakşehir ise 62. sıradan 78. sıraya gerilerken, Beşiktaş 123. sıradan 112. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 129. sıradayken 145. sıraya düştü.

Türk takımlarının UEFA kulüpler sıralamasındaki değişimi şöyle:

UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı: İlk 50'de tek Türk takımı var - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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