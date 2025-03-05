UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica – Barcelona maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı şifresiz yayınla devam ediyor. Türkiye'den milli yıldızların da yer aldığı Benfica, Barcelona karşısında iki ayaklı mücadeleye çıkıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica – Barcelona maçı canlı izle
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 Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahada yer alıp almayacağı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Devler Ligi karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbol taraftarları, maç tarihini ve saatini takvimlerinde işaretledi.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı, 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Estádio da Luz'da gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, TSİ 23:00'te başlayacak. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği bu mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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