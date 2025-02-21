UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimi hangi kanalda? Hangi takımlar son 16 turuna yükseldi? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?
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Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kura çekimi, saat 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Play-off turunda rakiplerini eleyerek bu tura adlarını yazdıran takımlar arasında Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV bulunuyor.

Devler Ligi'nde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ise direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri sırasıyla TSİ 15:00 ve TSİ 16:00'da yapılacak.

İLK MAÇLAR 4-5 MART'TA BAŞLIYOR

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart tarihlerinde, rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta oynanacak. Hangi takımların birbirleriyle eşleşeceği büyük merak konusu olurken, futbolseverler kura çekiminin ardından dev maçları dört gözle bekleyecek.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden ve TRT Spor'dan yayınlanacak

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