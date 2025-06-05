UEFA Uluslar Ligi Yarı Final İspanya - Fransa maçı hangi kanalda? İspanya - Fransa maçı CANLI İZLE

Son Avrupa şampiyonu İspanya, turnuvanın diğer güçlü takımı Fransa ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Almanya’nın Stuttgart kentinde yer alan MHP Arena’da oynanacak yarı final maçı, TSİ 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, TV 8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu önemli mücadeleyi TV 8’in canlı yayın linki üzerinden takip edebilecek.

Uluslar Ligi 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00’de Münih’te oynanacak.

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