UEFA Uluslar Ligi Yarı Final İspanya - Fransa maçı hangi kanalda? İspanya - Fransa maçı CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa, bu akşam Stuttgart Arena’da karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
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Son Avrupa şampiyonu İspanya, turnuvanın diğer güçlü takımı Fransa ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Almanya’nın Stuttgart kentinde yer alan MHP Arena’da oynanacak yarı final maçı, TSİ 22.00’de başlayacak.
Karşılaşma, TV 8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu önemli mücadeleyi TV 8’in canlı yayın linki üzerinden takip edebilecek.
Uluslar Ligi 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00’de Münih’te oynanacak.
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