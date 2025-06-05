İzmir'de acı olay: Çatıda doğan bebek orada bırakıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evin çatısında doğduğu öğrenilen bebek, battaniyeye sarılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de acı olay: Çatıda doğan bebek orada bırakıldı
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Gece saatlerinde ilçeye bağlı bir mahallede, bir evin çatısından gelen yardım seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıya çıkan ekipler, battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bir bebek ile yanında bulunan anneyi buldu. Hemen ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı. Annenin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

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