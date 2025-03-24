UEFA Uluslar Ligi’nde büyük final Almanya’da!
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu. Almanya, dev turnuvanın kritik mücadelelerine ev sahipliği yapacak. 8 Haziran’daki büyük final, Münih’teki Allianz Arena’da oynanacak.
UEFA, 2025 Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarının Almanya’nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacağını duyurdu. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Uluslar Ligi’nde şampiyonun belirleneceği büyük final, 8 Haziran’da Münih’teki Allianz Arena’da gerçekleşecek.
İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL PROGRAMI
Yarı final eşleşmelerinde dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Avrupa’nın en güçlü takımları, final bileti için Almanya’da kozlarını paylaşacak.
4 Haziran – Almanya-Portekiz (Münih, Allianz Arena)
5 Haziran – İspanya-Fransa (Stuttgart, Stuttgart Arena)
ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Turnuvanın üçüncülük mücadelesi ve finali 8 Haziran’da oynanacak. Üçüncülük maçı Stuttgart Arena’da yapılırken, büyük final Allianz Arena’da oynanacak.
8 Haziran – Üçüncülük Maçı (Stuttgart Arena)
8 Haziran – Final Maçı (Münih, Allianz Arena)
Kaynak: Anadolu Ajansı