UEFA Uluslar Ligi’nde büyük final Almanya’da!

UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu. Almanya, dev turnuvanın kritik mücadelelerine ev sahipliği yapacak. 8 Haziran’daki büyük final, Münih’teki Allianz Arena’da oynanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
UEFA Uluslar Ligi’nde büyük final Almanya’da!
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UEFA, 2025 Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarının Almanya’nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacağını duyurdu. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Uluslar Ligi’nde şampiyonun belirleneceği büyük final, 8 Haziran’da Münih’teki Allianz Arena’da gerçekleşecek.

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL PROGRAMI

Yarı final eşleşmelerinde dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Avrupa’nın en güçlü takımları, final bileti için Almanya’da kozlarını paylaşacak.

4 Haziran – Almanya-Portekiz (Münih, Allianz Arena)
5 Haziran – İspanya-Fransa (Stuttgart, Stuttgart Arena)

ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Turnuvanın üçüncülük mücadelesi ve finali 8 Haziran’da oynanacak. Üçüncülük maçı Stuttgart Arena’da yapılırken, büyük final Allianz Arena’da oynanacak.

8 Haziran – Üçüncülük Maçı (Stuttgart Arena)
8 Haziran – Final Maçı (Münih, Allianz Arena)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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