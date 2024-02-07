UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. B Ligi'nde yer alacak olan Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak. B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi bir üst lige yükselmeye hak kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı kura çekimiyle başlayacak. Lig aşamasında gruplarının belirleneceği kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNE 4. TORBADAN KATILIYOR

UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada, Türkiye de B Ligi'nde yer alacak.

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024
3 ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024
5 ve 6. maçlar: 14-19 Kasım 2024
Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025
Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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