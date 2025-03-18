UEFA’dan Türk hakemlere görev! Zorbay Küçük ve Oğuzhan Çakır Avrupa arenasında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük’ün UEFA tarafından 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Catanzaro kentinde düzenlenecek U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarına atandığını duyurdu.

Bu kritik turnuvada İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya mücadele edecek. Küçük’ün yanında FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak.

OĞUZHAN ÇAKIR, U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DÜDÜK ÇALACAK

UEFA, bir başka Türk hakemi daha önemli bir organizasyona atadı. FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 19-25 Mart 2025 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A3 Grubu müsabakalarında görev alacak.

Bu turnuvada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya yer alacak. Çakır’ın ekibinde FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da yer alacak.