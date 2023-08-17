UEFA,yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.Messi,De Bruyne, ve Haaland yılın oyuncusu olmak için yarışacak. İşte detaylar...

UEFA,yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
UEFA,yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
Editör: Nihat Çarboğa
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2022-23 UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ve Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için finalistler açıklandı.

UEFA,YILIN OYUNCUSU VE TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARINI AÇIKLADI

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.

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Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için ise Josep Guardiola (İspanya – Manchester City), Simone Inzaghi (İtalya – Inter) ve Luciano Spalletti (İtalya – Napoli) yarışacak.

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Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.

# lionel messi # Kevin De Bruyne # Haaland # UEFA
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