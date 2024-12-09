Ünlü futbolcudan emeklilik kararı gelebilir!

West Ham United'ın golcü futbolcusu Michail Antonio, geçirdiği trafik kazası sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle futbol kariyerinin geleceği hakkında belirsizlik yaşıyor. Bacağındaki kırık nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında, Antonio'nun futbola devam edip etmeyeceği ise henüz kesinleşmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü futbolcudan emeklilik kararı gelebilir!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, 34 yaşındaki Jamaikalı futbolcusu Michail Antonio'nun 7 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacağının kırıldığını ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Ancak, sakatlığın ciddi olması ve tedavi sürecinin uzun sürmesi nedeniyle, Antonio'nun futbola geri dönüp dönmeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

İngiliz basınında, The Guardian'da yer alan haberlere göre, Antonio'nun en az bir yıl futboldan uzak kalması bekleniyor ve bu süreç, deneyimli futbolcuyu emeklilik kararı almaya itebilir.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK İÇİN BİRARAYA GELİYOR

West Ham United futbolcuları, Premier Lig'in 15. haftasında Wolverhampton'ı konuk edecekleri maç öncesinde, "Antonio 9" yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak takım arkadaşlarına olan desteklerini gösterecekler.

West Ham United'da 9 yıldır forma giyen Antonio, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak 68 golle ön plana çıkıyor.

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