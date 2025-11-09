Utrecht - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eredivisie dev mücadelesi canlı izle
Hollanda Eredivisie’nin 13. haftasında Utrecht, sahasında Ajax’ı konuk ediyor. İki köklü takım arasındaki mücadele hem Hollanda’da hem de Türkiye’de futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
Eredivisie’nin 13. haftasında oynanacak Utrecht - Ajax maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.15’tebaşlayacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ayrıca platformların dijital yayın servislerinden de canlı takip etmek mümkün olacak.
UTRECHT’TE HEDEF ÇIKIŞ
Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen Utrecht, güçlü rakibi Ajax karşısında sahasında galibiyet arıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
AJAX KAZANARAK TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ajax cephesinde ise hedef, zirve takibini sürdürmek. Hollanda ekibi, deplasmanda üç puan alarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi planlıyor.