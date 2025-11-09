Utrecht - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eredivisie dev mücadelesi canlı izle

Eredivisie’nin 13. haftasında oynanacak Utrecht - Ajax maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.15’tebaşlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ayrıca platformların dijital yayın servislerinden de canlı takip etmek mümkün olacak.

UTRECHT’TE HEDEF ÇIKIŞ

Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen Utrecht, güçlü rakibi Ajax karşısında sahasında galibiyet arıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

AJAX KAZANARAK TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ajax cephesinde ise hedef, zirve takibini sürdürmek. Hollanda ekibi, deplasmanda üç puan alarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi planlıyor.