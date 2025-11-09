Utrecht - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eredivisie dev mücadelesi canlı izle

Hollanda Eredivisie’nin 13. haftasında Utrecht, sahasında Ajax’ı konuk ediyor. İki köklü takım arasındaki mücadele hem Hollanda’da hem de Türkiye’de futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Utrecht - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eredivisie dev mücadelesi canlı izle
Yayınlanma:

Eredivisie’nin 13. haftasında oynanacak Utrecht - Ajax maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.15’tebaşlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ayrıca platformların dijital yayın servislerinden de canlı takip etmek mümkün olacak.

UTRECHT’TE HEDEF ÇIKIŞ

Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen Utrecht, güçlü rakibi Ajax karşısında sahasında galibiyet arıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

AJAX KAZANARAK TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ajax cephesinde ise hedef, zirve takibini sürdürmek. Hollanda ekibi, deplasmanda üç puan alarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi planlıyor.

BİM 12 Kasım kataloğu dolup taştı! Monster laptop, Keysmart buzdolabı ve çamaşır makinesi indirime girdiBİM 12 Kasım kataloğu dolup taştı! Monster laptop, Keysmart buzdolabı ve çamaşır makinesi indirime girdiMarket
Kocaeli’deki yangın faciası sonrası kaçış planı bozuldu! Oransal ailesinden 2 kişi Tekirdağ’da yakalandıKocaeli’deki yangın faciası sonrası kaçış planı bozuldu! Oransal ailesinden 2 kişi Tekirdağ’da yakalandıGündem
ajax utrecht
Günün Manşetleri
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Ticaret Bakanlığı satışları durdurdu
İstanbul Başsavcılığı Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili için yakalama emri çıkardı
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
Çok Okunanlar
Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
BİM 12 Kasım kataloğu dolup taştı! BİM 12 Kasım kataloğu dolup taştı!
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler!
4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama