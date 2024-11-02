Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 7. haftanın sonucu merakla beklenen maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-23 üstünlükle tamamlarken Fenerbahçe Medicana ikinci seti 25-14 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Medicana karşılaşmanın üçüncü setini de 25-23 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Ev sahibi VakıfBank karşılaşmanın dördüncü setini 2-17'lik skorla kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi ve kazananı belirlemek için karar seti oynandı.

Son sette VakıfBank etkili oyunuyla 15-10'luk skoru yakaladı ve çekişmeli geçen 5 setlik maçın galibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligde bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin 8. haftasında Aras Kargo'yu konuk edecek.

VakıfBank ise ligin 8. haftasında deplasmanda Aydın BŞB ile karşılaşacak.

Bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, ligin 8. hafta mücadelesinde 9 Kasım Cumartesi günü Aras Kargo'yu konuk edecek. Vakıfbank ise Aydın BŞB ile karşılaşacak.