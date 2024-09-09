VakıfBank’ın yeni kaptanı Zehra Güneş oldu

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş'in takımın yeni kaptanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Zehra Güneş’in VakıfBank A takımının yeni kaptanı olduğu ifade edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
VakıfBank’ın yeni kaptanı Zehra Güneş oldu
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VakıfBank tarafından yapılan açıklamada, "VakıfBank olarak, altyapımızdan yetişen ve kulübümüzün önemli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş’in yeni sezonda A takımımızın kaptanlık görevini üstleneceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 12 yaşında VakıfBank ailesine katılan ve altyapıdan A takıma kadar yükselen Güneş, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda elde ettiği sayısız başarıyla Türk voleybolunun en değerli oyuncularından biri olmuştur.

Sahadaki performansı, liderlik yetenekleri ve takım ruhunu yansıtan duruşuyla Zehra Güneş’in, VakıfBank’ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine olan inancımız tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

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