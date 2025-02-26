Vakıfbank'ta imzalar atıldı: Yıldız isimler takımda kaldı

Sezon başında takım kaptanlığına getirilen ve sözleşmesi yenilenen milli yıldız Zehra Güneş, 2011 yılından bu yana VakıfBank formasıyla sayısız zafer kazandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vakıfbank'ta imzalar atıldı: Yıldız isimler takımda kaldı
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Sarı-siyahlı ekiple 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Güneş, kulübün en önemli figürlerinden biri haline geldi.

VakıfBank altyapısına 2009 yılında katılan ve 2014-2015 sezonunda A takıma yükselen milli libero Ayça Aykaç Altıntaş ise kulüple 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Öte yandan, sözleşmesi yenilenen pasör Sıla Çalışkan, farklı takımlarda forma giymesinin ardından 2024-2025 sezonu öncesi yeniden VakıfBank’a döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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