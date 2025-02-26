Vakıfbank'ta imzalar atıldı: Yıldız isimler takımda kaldı

Sarı-siyahlı ekiple 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Güneş, kulübün en önemli figürlerinden biri haline geldi.

VakıfBank altyapısına 2009 yılında katılan ve 2014-2015 sezonunda A takıma yükselen milli libero Ayça Aykaç Altıntaş ise kulüple 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Öte yandan, sözleşmesi yenilenen pasör Sıla Çalışkan, farklı takımlarda forma giymesinin ardından 2024-2025 sezonu öncesi yeniden VakıfBank’a döndü.