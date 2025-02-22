Valencia Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı canlı izle

Maç öncesinde, futbolseverler maçın yayın saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Valencia ile Atletico Madrid, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da İspanya La Liga'da karşılaşacak.

Valencia Atletico Madrid Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Bu heyecan dolu mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

La Liga'da 23. hafta maçında Valencia, evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Atletico Madrid, lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor ve liderlik için bu maçı kazanmak istiyor. Ayrıca, Real Madrid'in kadrosu da merakla bekleniyor, gözler genç yetenek Arda Güler üzerinde olacak.

CANLI İZLEMEK İÇİN:

https://www.ssportplus.com/