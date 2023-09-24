Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası düzenlendi

Gölünde su sporları, yüksek rakımlı dağlarında tırmanış ve kayak gibi pek çok spor dalına imkan tanıyan Van, ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla potansiyelini ortaya koyuyor.

Van'da Türkiye Hava Sporları Federasyonunun da katkılarıyla Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası düzenlendi.

Birçok ilden etkinliğe katılan 67 yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde heyecan dolu bir uçuş yaptı.

Göl kıyısındaki parkurda yarışan paramotor tutkunlarının gösterisi de büyük beğeni topladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte spor etkinliklerinin devam ettireceklerini söyledi.