Bergama'nın ziyaretçi sayısı artıyor! 6 ayda 300 bin kişi gitti

Helenistik, Roma ve Osmanlı döneminden birçok eserin korunarak bugüne ulaştığı Bergama, birçok yerden ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bergama, 2014 yılında Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Pergamon Antik Kenti, Asklepion Tapınağı, Akropolis, Kızıl Avlu ve İzmir Bergama Müzesi gezilecek noktalardan bazıları.

Bergama Müzesi Müdürlüğü uzmanları, bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla "nadir eserler" arasında yer alan mozaikleri ve birçok eşsiz buluntuyu ortaya çıkardı.

Bölgedeki kazı ve sondaj çalışmaları sürüyor. Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, bölgeye ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Müzeyi 2022 yılının ilk yarısında 180 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 6 ayında ise 300 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşıldı.