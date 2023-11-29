Vincenzo Montella'dan Enis Destan'a Yakın Takip!

Trezeguet'nin golünde pası veren 21 yaşındaki forvet, bu sezon performansıyla adeta parlıyor.

Nenad Bjelica'nın sezon başında takımda tuttuğu Enis, Umut Bozok'u kesip, 2. forvet durumuna gelmişti. Bu sezon ligde 233 dakika şans bulmasına rağmen 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Enis'e daha fazla süre verilmesi bekleniyor.

A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella da genç oyuncuyu yakından takip ediyor.