Volkan Demirel Hatayspor hakkında konuştu!

Volkan Demirel, Hatayspor Kulübü ile Trendyol arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor'un ligden çekildiğini hatırlatan Volkan Demirel, şunları söyledi:

- Çok zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte Hatay halkı ve Atakaş Hatayspor için elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim çünkü Hatay halkının, Hatayspor'un ve bölgenin buna ihtiyacı var. Bu süreçte bize destek verdikleri için Trendyol'a çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir anlaşma oldu. Birçok detayı var. En güzellerinden biri maç günü bölgedeki insanlara yemek dağıtımı yapılacak. Şu an gerçekleştirdiğimiz bir transfer yok ama görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sponsorlukla beraber çalışmaların daha hızlanacağı bir sürece gireceğiz. Tek amacım, tek dileğim, kafamdaki tek düşünce Hatayspor'u bir anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki insanlara Hatayspor ile umut vererek, mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak.