Volkan Demirel ile Hatayspor'un yolları ayrılıyor mu?

Süper Lig'te kötü günler geçiren ve üst üste puan kayıpları yaşayan Hatayspor'da Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Volkan Demirel ile Hatayspor'un yolları ayrılıyor mu?
Editör: Yağmur Biçen
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Geçtiğimiz haftalarda kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa çağrılarıyla ilgili konuşan teknik Direktör Demirel : "Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil." demişti.

İSTİFASINI SUNDU

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel istifa kararı aldı. Genç teknik adamın istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

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