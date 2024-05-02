Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Olay, İstanbul'un Başakşehir metrosunda yaşandı. Bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

OLAY METRODA YAŞANDI

Başakşehir’de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmuştu.

YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# metro # Taciz # gözaltı
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