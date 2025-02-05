Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deneyimli hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakemliği bıraktığını duyurdu. 2002 yılında hakemlik kariyerine adım atan ve Süper Lig’de uzun yıllar maç yöneten FIFA kokartlı hakem Uğurlu, aktif hakemlik kariyerine veda etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, Uğurlu’nun Türk futboluna önemli katkılar sunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"2002 yılında hakemlik kariyerine başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye’de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini sonlandırmıştır.

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012’den itibaren üst klasman hakemi olarak Süper Lig’de 230 karşılaşmada düdük çalmıştır.

Yaşar Kemal Uğurlu’ya Türk futboluna sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Türk hakemliğinde önemli bir yere sahip olan Uğurlu’nun hakemlik sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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