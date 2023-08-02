Yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı! İşte Süper Lig hakem listesindeki isimler

Futbolda 2023-2024 sezonu heyecanına kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, yeni sezonda görev yapacak olan klasman hakem ve gözlemcilerinin belli olduğu duyuruldu.

TRENDYOL SÜPER LİG HAKEM LİSTESİ AÇIKLANDI!

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakem listesinde şu isimler yer alıyor:

• Çağdaş Altay (İstanbul)

• Mert Güzenge (İstanbul)

• Mete Kalkavan (İstanbul)

• Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul)

• Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul)

• Volkan Bayarslan (İstanbul)

• Ali Şansalan (Çanakkale)

• Arda Kardeşler (Bursa)

• Atilla Karaoğlan (Sakarya)

• Cihan Aydın (Bursa)

• Erkan Özdamar (Çanakkale)

• Turgut Doman (Eskişehir)

• Abdulkadir Bitigen Kayseri

• Burak Pakkan (Ankara)

• Kadir Sağlam (Ankara)

• Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara)

• Bahattin Şimşek (Aydın)

• Direnç Tonusluoğlu (İzmir)

• Halil Umut Meler (İzmir)

• Ümit Öztürk (Denizli)

• Yiğit Arslan (İzmir)

• Burak Şeker (Antalya)

• Murat Erdoğan (Antalya)

• Sarper Barış Saka (Antalya)

• Yasin Kol (Trabzon)

• Zorbay Küçük (Adana)

SÜPER LİG YARDIMCI HAKEM LİSTESİ

• Aleks Taşçıoğlu (İstanbul)

• Bahtiyar Birinci (İstanbul)

• Candaş Elbil (İstanbul)

• Ceyhun Sesigüzel (İstanbul)

• Deniz Caner Özaral (İstanbul)

• Erdem Bayık (İstanbul)

• Esat Sancaktar (İstanbul)

• Kemal Yılmaz (İstanbul)

• Kerem Ersoy (İstanbul)

• Mehmet Emin Tuğral (İstanbul)

• Murat Altan (İstanbul)

• Ogün Kamacı (İstanbul)

• Serkan Ok (İstanbul)

• Süleyman Özay (İstanbul)

• Yusuf Bozdoğan (İstanbul)

• Ali Tuna (Eskişehir)

• Ali Saygın Ögel (Bursa)

• Bilal Gölen (Balıkesir)

• Cem Özbay (Kocaeli)

• Hakan Yemişken (Bursa)

• Mehmet Akıncık (Sakarya)

• Anıl Usta (Ankara)

• Emrah Ünal (Düzce)

• Hakan Karabalcık (Ankara)

• Mustafa Savranlar (Kayseri)

• Mustafa Sönmez (Ankara)

• Serkan Çimen (Ankara)

• Serkan Olguncan (Ankaara)

• Ali Can Alp (İzmir)

• Cevdet Kömürcüoğlu (İzmir)

• Ekrem Kan (İzmir)

• Emir Eray Eyisoy (İzmir)

• Hüseyin Aylak (İzmir)

• İbrahim Boybez (İzmir)

• İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa)

• İlker Tapak (İzmir)

• Kamil Çetin (Aydın)

• Murat Tuğberk Curbay (Denizli)

• Mustafa Emre Eyisoy (İzmir)

• Osman Gökhan Bilir (Denizli)

• Volkan Ahmet Narinç (Manisa))

• Abdullah Uğur Sarı (Antalya)

• Gökhan Barcın (Antalya)

• Murat Engin Gözütok (Antalya)

• Abdullah Bora Özkara (Trabzon)

• Cemil Tunç (Trabzon)

• Mehmet Kısal (Rize)

• Mehmet Salih Mazlum (Trabzon)

• Murat Şener (Trabzon)

• Özgür Ertem (Trabzon)

• Samet Çavuş (Ordu)

• Samet Çiçek (Samsun)

• Selahattin Altay (Rize)

• Furkan Ürün (Adana)

• Mert Bulut (Adana)

• Murat Temel (Adana)

VİDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) LİSTESİ

• Emre Malok (İstanbul)

• Hüseyin Göçek (İstanbul)

• Onur Özütoprak (İstanbul)

• Özgür Yankaya (Edirne)

• Alper Çetin (Kocaeli)

• Erkan Engin (Sakarya)

• Suat Arslanboğa (Eskişehir)

• Mustafa İlker Coşkun (Ankara)

• Serkan Tokat (Ankara)

• Alper Ulusoy (İzmir)

• Hakan Ceylan (İzmir)

• Koray Gençerler (Manisa)

• Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)

• Bülent Birincioğlu (Trabzon)