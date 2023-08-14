Yukatel Adana Demirspor lige 3 puan ile başladı! Patrick Kluivert: ''futbolcularımla gurur duyuyorum.''

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Younes Belhanda ve Yusuf Erdoğan ile golleri bulan Adana ekibi haznesine 3 puanı yazarak lige güzel bir başlangıç yaptı.

''3 PUANIN ADANA’DA KALMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ!''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu. mavi-lacivertliler ile bu sezon çalışmaya başlayan Hollandalı teknik adam, ”10 gündür üçüncü maçımız bu, yan biraz da tabii ki kısa aralıklar oynanınca ister istemez bir de hava şartlarının tabii ki de bu bir bahane değil. Herkes hava şartlarını biliyor burada. Hava şartları da çok zorlu koşullarda oynadık bugün. Rizespor’u tebrik etmek istiyorum, yani yeni lige çıkan bir takım için, gerçekten çok iyi oynadılar, zorladılar sonuna kadar. Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum, futbolcularımla da gurur duyuyorum. Gerçekten zorlu koşullarda dediğim gibi bahane olmasın da bir galibiyet almak ve üç puanın Adana’da kalması bizim için çok önemliydi” diye konuştu.