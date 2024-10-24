Yunus Akgün'e verilen ceza belli oldu! Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi?

PFDK'nin Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e verdiği ceza belli oldu. Milli futbolcunun, 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği de PFDK'nin kararı sonrası netleşmiş oldu. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yunus Akgün'e verilen ceza belli oldu! Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi?
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Galatasaray'da sezonun başarılı performans gösteren isimlerinden olan milli futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösteren Yunus Akgün'ün, 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e verdiği ceza açıklandı.

PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun yaptığı sosyal medya paylaşımının "sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde" olduğu kaydedildi.

Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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