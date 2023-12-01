Yusuf Yazıcı Lille Tarihine Geçti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda Lille, Olimpija'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı Lille Tarihine Geçti!
Yusuf Yazıcı Lille Tarihine Geçti!
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Karşılaşmada golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti.

Tarihe Geçti

Bu golle birlikte Yusuf Yazıcı, 10 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonun yaz transfer döneminde 18.5 milyon bonservis karşılığında Trabzonspor'dan Fransız kulübüne transfer olmuştu.

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# Lille # Yusuf Yazıcı
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