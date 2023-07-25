Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ön eleme mücadeleleriyle devam ediyor. 2. ön eleme turunda haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Zalgiris ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Zalgiris, Şampiyonlar Ligi'ne 1. turda katılmıştı. Bu turda Struga ile karşı karşıya gelen Zalgiris, rakibiyle kendi sahasında 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında deplasmandaki mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Ev sahibi ekip, 23 haftası geride kalan Litvanya liginde ise topladığı 52 puanla 2. sırada bulunuyor. Zalgiris, ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Konuk ekip Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi macerasına bu turda dahil oluyor. Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, kadrosunu korumayı başarırken Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Zaha gibi isimleri takıma dahil etti.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Zalgiris - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü oynanacak.

Vilniaus LFF Stadı'ndaki maçta hakem Luis Godinho görev yapacak.

Zalgiris - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak. Zalgiris - Galatasaray maçı S Sport Plus kanalından yayınlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.