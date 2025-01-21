Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler: Program açıklandı

4 Şubat Salı günü Beşiktaş, saat 20.30’da Vodafone Park’ta Kırklarelispor’u konuk edecek. 5 Şubat Çarşamba günü ise Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da Erzurumspor’u ağırlayacak. Aynı gün Trabzonspor, saat 13.00’te İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşmanın oynanacağı stadın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

6 Şubat Perşembe günü ise Galatasaray, saat 16.00’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile deplasmanda mücadele edecek.