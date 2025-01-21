Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler: Program açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu. Buna göre, karşılaşmalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.
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4 Şubat Salı günü Beşiktaş, saat 20.30’da Vodafone Park’ta Kırklarelispor’u konuk edecek. 5 Şubat Çarşamba günü ise Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da Erzurumspor’u ağırlayacak. Aynı gün Trabzonspor, saat 13.00’te İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşmanın oynanacağı stadın daha sonra açıklanacağı belirtildi.
6 Şubat Perşembe günü ise Galatasaray, saat 16.00’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile deplasmanda mücadele edecek.