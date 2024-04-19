Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının rövanş tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

Çeyrek finallerin ardından MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Trabzonspor ile de VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finallerin ilk maçlarında, MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması 23 Nisan Salı günü saat 20.30'da, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması ise 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

Yarı final ikinci maçlarının programı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapıldı. Açıklamada, finalistlerin belli olacağı rövanş maçlarının programı duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor