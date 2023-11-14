Zlatko Dalic'ten Livakovic İçin Açıklama!

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Letonya ve Ermenistan maçları öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zlatko Dalic'ten Livakovic İçin Açıklama!
Zlatko Dalic'ten Livakovic İçin Açıklama!

Dalic, basın toplantısında Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic için de konuştu. Hırvat teknik direktör, Livakovic için, "Livakovic bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu. Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek. Birçok kez bizi kurtardı ve onu sorgulamak istemiyorum. Livakovic ilk tercihimiz olmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

Zlatko Dalic'ten Livakovic İçin Açıklama! - Resim : 1

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci sarı-lacivertli takımın kalesini 11 maçta korudu.

Grupta Son Durum

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımı'n da yer aldığı D Grubu'nda yer alan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile karşılaşacak. Hırvatistan, bu maçlar öncesinde 6 maçta topladığı 10 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.

A Milli Takım ise Letonya karşısında aldığı galibiyetle EURO2024'e gitmeyi garantilemişti. Türkiye son maçında Galler deplasmanına gidecek.

Puan Durumu

Türkiye: 7 maç, 16 puan
Galler: 6 maç, 10 puan
Hırvatistan: 6 maç, 10 puan
Ermenistan: 6 maç, 7 puan
Letonya: 7 maç, 3 puan

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# Dominik Livakovic
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