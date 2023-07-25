Acharya Kanad: 2600 yıl önce atom teorisini geliştiren Hintli bir bilge!

Acharya Kanad, MÖ 600 yılında Hindistan , Gujarat'ta (Dwaraka yakınlarında) Prabhas Kshetra'da doğdu . Gerçek adı Kashyap'tır. Kashyap, binlerce hacının tapınakta sundukları çiçekler ve pirinç taneleriyle sokakları doldurduğunu gördüğünde, Prayag'a hac yolculuğundaydı . Küçük parçacıklardan etkilenen Kashyap, yere saçılmış pirinç tanelerini toplamaya başladı. Bunu yaparken, sokaktan tahıl toplayan garip adamı izlemek için bir kalabalık toplandı.

Hintli bilgeye , bir dilencinin bile el sürmeyeceği tahılları neden topladığı soruldu. Onlara, tek tek tahılların değersiz görünebileceğini, ancak yüzlerce tahılın bir araya gelmesinin bir kişinin yemeğini oluşturduğunu söyledi. Pek çok öğünün toplanmasının bütün bir aileyi besleyeceğini ve nihayetinde tüm insanlığın birçok aileden oluştuğunu açıklamaya devam etti. Bu nedenle, tek bir pirinç tanesinin bile bu dünyadaki tüm değerli zenginlikler kadar önemli olduğunu açıkladı.

O zamandan beri insanlar ona Kanad demeye başladılar , çünkü Kan Sanskritçe'de " en küçük parçacık" anlamına geliyor. Kanad, görünmeyen dünyaya olan hayranlığını sürdürmeye ve en küçük parçacık fikrini kavramsallaştırmaya devam etti . Fikirlerini yazmaya ve başkalarına öğretmeye başladı. Böylece insanlar ona " küçük parçacıkların öğretmeni " anlamına gelen Acharya Kanad adını açıklayan ("öğretmen" anlamına gelen) Acharya demeye başladılar.

KANAD'IN ATOM ANLAYIŞI

Kanad elinde yiyecekle yürüyor, küçük parçalara ayırıyordu ki yiyeceği daha fazla parçaya ayıramayacağını, çok küçük olduğunu fark etti. Bu andan itibaren Kanad, daha fazla bölünemeyen bir parçacık fikrini kavramsallaştırdı. Bu bölünemez maddeye Parmanu veya anu (atom) adını verdi .

Acharya Kanad, bu bölünmez maddenin herhangi bir insan organıyla hissedilemeyeceğini veya çıplak gözle görülemeyeceğini ve doğuştan gelen bir dürtünün bir Parmanu'yu diğeriyle birleştirdiğini öne sürdü. Bir madde sınıfına ait iki Parmanu bir araya geldiğinde, sonuç bir dwinuka (ikili molekül) oldu. Bu dwinuka, iki ebeveyn Parmanu'ya benzer özelliklere sahipti.

Kanad , farklı türde maddeler üreten Parmanu'nun farklı kombinasyonları olduğunu öne sürdü . Ayrıca, ısı gibi diğer faktörlerin varlığında kimyasal değişiklikler üretmek için atomların çeşitli şekillerde birleştirilebileceği fikrini ortaya attı. Toprak çömleğin kararmasını ve meyvelerin olgunlaşmasını bu olguya örnek olarak vermiştir.

Acharya Kanad, atom ve evrenin doğası hakkındaki fikirlerini

öğrettiği Vaisheshika felsefe okulunu ( Darshan ) kurdu. Araştırmasıyla ilgili olarak Vaisheshik Darshan adlı bir kitap yazdı ve "Atom Teorisinin Babası" olarak tanındı.

ATOM TEORİSİNİN BABASI MI?

Bununla birlikte, SK Arun Murthi, The Wire'da , Kanad'ın anu doktrininin modern atom bilim teorisiyle eşdeğerliğinin "aşırı derecede tuhaf olduğunu ve Vaisheshik Darshan'ın bilimin değerini hak etmediğini" yazdı . Bunun yerine doktrinin kesinlikle metafizik kategorisine ait olduğunun altını çiziyor.

Vaisheshika okulu, evrende yedi kategori olduğunu öne sürdü: Dravyam (madde), Guna (Kalite), Karma (Eylem), Samanya (Jenerik tür), Vishesha (Benzersiz özellik), Samavaya (Bütünün özü veya entegre parçası) ve Abhava (Yokluk). Bu arada, Dravyam (madde ) dokuz alt kategoriye daha ayrıldı: Prithvi (Toprak), Jala (Su), Teja (Işık), Vaayu (Gaz), Aakaasa (Eter), Dika (Yön / uzay boyutu), Kaala(Zaman), Maanas (Akıl) ve Atma (Ruh).

Batı'da atomizm, felsefeleri "bilimsel" kabul edilmese de antik Yunanlılar Leucippus ve Democritus ile MÖ 5. yüzyılda ortaya çıktı . Hint kültürünün onları etkileyip etkilemediği veya tam tersi veya her ikisinin de bağımsız olarak evrimleşip gelişmediği bir tartışma konusudur.

John Dalton (1766-1844) atom teorisinin kurucu babasıdır ve onun teorisi ampirik kanıtlara dayanan “atomların ilk bilimsel teorisi”dir. Teorisini oluştururken kullandığı kavramlar aslında diğer bilim adamlarının çalışmalarına dayansa da, bunları ölçülebilir ve test edilebilir bir teoride birleştirdi. Sonuçlarına bir analiz ve deney süreciyle ulaşıldı.

Kanad'ın, "Yaratılışın her nesnesi, sırayla moleküller oluşturmak için birbirleriyle bağlanan atomlardan yapılmıştır " dedi. Atom teorisi soyuttu ve kişisel deneyime veya deneye değil mantığa dayalı spekülatif bir tez olduğu için felsefeyle iç içe geçmişti. Bununla birlikte, deneyimli Avustralyalı Indologist AL Basham, onun teorilerinin "dünyanın fiziksel yapısının parlak yaratıcı açıklamaları olduğunu ve büyük ölçüde modern fiziğin keşifleriyle uyumlu olduğunu" ileri sürdü.