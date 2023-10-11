Ankara ne zaman başkent oldu? İşte yanıtı

Ankara'nın başkent olduğu tarih Başkentliler tarafından merak ediyor. Ankara ne zaman başkent oldu sorusunun yanıtını arayan Ankaralılar, merak ettiği yanıtı bu yazıda bulacak. Ankara'nın başkent olduğu tarih yaklaşıyor. Bakın Ankara ne zaman Başkent oldu, işte ayrıntılar...

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu

13 Ekim Ankara'nın başkent olduğu tarih olarak biliniyor. Peki o tarihte neler oldu? Ankara'nın başkent olma sürecinde neler yaşandı?

İstanbul’da açılması kararlaştırılan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne, Anadolu’dan seçilmiş olan vekiller katılacaktı. Temsil Heyeti; seçilen vekillerin İstanbul’a gitmeden önce Anadolu’da bir araya gelmelerini ve buradan İstanbul’da açılacak olan meclise hareket etmelerini istiyordu.

Temsil Heyeti’nin kendi içinde yaptığı tartışmalar sonucunda toplanma yeri olarak Eskişehir üzerinde durulmuştu fakat daha sonra savaş sahası olan Batı Anadolu’ya daha yakın bir konumda olan Ankara üzerine karar kılındı.

Alınan karar sonrasında Temsil Heyeti; 27 Aralık 1919 yılında Ankara’ya ulaşmıştı. Ankara’nın cephelere olan yakınlığı, Ankara’da Temsil Heyeti’ne yapılan sıcak karşılama ve daha önce de Atatürk tarafından yayınlanan Amasya Genelgesi’nin hemen ardından, halkın yapılan protesto çağrılarına uyması ve işgallere karşı mitingler düzenlenmiş olması; Ankara’nın, Temsil Heyeti’nin geçici merkezi olmasına imkan tanındı.

27 Aralık 1919 tarihinden itibaren milli mücadelenin merkezi olan Ankara’nın başkent olarak seçilme sürecinde 28 Kasım 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar da büyük bir rol oynandı. Alınan karar neticesinde; yeni Türk devletinin başkentinin sahip olması gereken özellikler belirtildi. Başkent olarak seçilecek ilin; yurdun dört bir yanına demiryolları ile bağlanma imkanına sahip olması, elektrik üretilebilecek nehirlere sahip olması, ikliminin yaşanabilir olması ve büyük bir şehir kurulabilecek araziye sahip olması gibi özellikler taşıması istendi.

9 Ekim 1923 tarihinde Malatya milletvekili ve arkadaşları, Meclis’e Ankara’nın başkent olmasını önerdiler ve önerilerinde bunun sebeplerden de bahsetiler. Sunulan kanun teklifi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışılmış ve sadece Gümüşhane milletvekili Zeki Bey bu teklife hayır oyu vermiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde kanun teklifinin onaylanması ile o tarihe kadar fiilen başkent olan Ankara; bu tarihten itibaren resmen Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.