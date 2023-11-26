Antik Çağlarda Akıl Almaz Vergi Uygulamaları! İdrar Vergisi Nedir?

Antik çağlarda da gelişmiş dediğimiz medeniyetlerin akıl almaz vergi uygulamaları vardı; bunlardan biri de antik çağlarda Roma'nın uyguladığı idrar vergisiydi. Antik Roma'da idrar çok önemli bir malzemeydi ve bunu birçok alanda kullanıyordu. Antik Roma'da idrar vergisi nasıl alındı ve Roma'da idrar ne için kullanılıyordu? Bunu araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Antik Çağlarda Akıl Almaz Vergi Uygulamaları

İdrar, fosfor ve potasyum gibi çok çeşitli önemli mineraller ve kimyasallar içerir. Romalılar, idrarın birçok amacı içinde hem insan hem de hayvan idrarının dişlerini daha beyaz yapacağına ve çürümelerini önleyeceğine inandılar.

Bu yüzden onu gargara olarak kullandılar ve diş macunu yapmak için pomza ile karıştırdılar. Hatta idrar o kadar etkiliydi ki 1700'lere kadar diş macunlarında ve gargaralarda kullanılıyordu.

Romalılar söz konusu olduğunda, piyasadaki en iyi ve dolayısıyla en pahalı idrar Portekiz ülkesinden ihracat ediyorlardı. Sözde dünyadaki en güçlü idrardı ve bu nedenle diş beyazlatma seçimiydi. Bugün çoğu insan idrar bazlı bir diş macunu seçeneğini reddedecek olsa da, Romalılar için bu vazgeçilmez bir şeydi!

Açık bir fıçıda bırakıldığında idrar bayatlaşır ve bugün birçok ev temizleyicisinde kullanılan amonyak üretir. Aynı zamanda Roma dişlerinin beyazlatılmasından sorumlu bileşendir!

Amonyak içeriği nedeniyle idrar, Roma İmparatorluğu döneminde gelişen bir ticaret olan tekstil endüstrisi için de önemliydi. Genellikle idrar, yün veya keten ve deriyi ağartmak için kullanıldı.

Evdeki çamaşırları yıkamak için de kullanılıyordu. Aslında idrar antik Roma'da o kadar popülerdi ki, Roma imparatorları Nero ve Vespasian tarafından bir idrar vergisi bile konuldu.