Antik Çin Hamilelik ve Doğum Gelenekleri

Antik Çin'de hamilelik ve doğum geleneklerinde Çin'in mitolojik inançlarını fazlası ile görebiliriz. Çinliler, dişil karanlığı ve eril parlaklığı temsil eden Yin ve Yang dengesine değer veriyordu. Hamilelik ve doğumun bu dengeyi bozduğuna ve kadınları hastalıklara karşı duyarlı hale getirdiğine inanılıyordu. Dengeyi yeniden sağlamak için hamile kadınlar, Yang'ı güçlendirmek için zencefil ve siyah sirke ile domuz eklemleri gibi belirli yiyecekleri tüketirlerdi. Antik Çin düşüncesinde kötü ruhların varlığı yaygındı.

Antik Çin'de Hamilelik Zamanında Uygulanan Ritüeller

Antik Çin'de hamile kadınlar, olumsuz düşüncelerin doğmamış çocuklarını etkileyeceğinden korktukları için düşüncelerini koruyorlardı, bu yüzden bebeğin doğumuna kadar toplumdan uzak durmaya çalışıyorlardı. Bunun yerine olumlu şiir ve öykülerin okunmasına hamilelik dönemlerinde daha çok önem veriyorlardı.

Antik Çin zamanlarında hamile kadının çevresinden gürültü uzaklaştırıldı. Gürültüden kaynaklanabilecek olası deformasyonları önlemek için inşaat ve ev onarımları doğum sonrasına ertelenirdi.

Antik Çin zamanlarında kötü ruhlar her zaman endişe kaynağı oldu. Hamile kadınlar kötü niyetli ruhları caydırmak için cenazelerden kaçınıyordu. Yatağın altına bıçak koyarak uyumak ya da makas benzeri kağıt asmak gibi ritüeller uygulandı.

Ruhların çocuğun ismine bağlanmasını önlemek için çocuklara doğumdan sonra isim verilmiyordu. Doğumdan önce hamileliği kutlamak şanssızlık olarak görülüyordu, bu nedenle çocuğun gelişinden sonra şenlikler yapılıyordu. Bu dönemde büyükanne bebek için gerekli temel eşyaları sağlardı. Eğri bir minder üzerinde oturmak, çatışan renklere bakmak veya hamilelik sırasında ilişkiye girmek gibi aktiviteler zararlı kabul ediliyordu.

Kesilmemiş veya püre haline getirilmemiş gıdaların tüketilmesinin çocukların dikkatsiz olmasına yol açtığına inanılıyordu. Bu geleneklerin kökleri antik Çin tarihin mitolojisine ve denge arayışına dayanıyor. Antik Çin'de hamilelik ve doğuma yönelik tarihsel tutumlara büyüleyici bir bakış sağlıyor.