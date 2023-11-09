Antik Çin Mezarlarındaki Akıl Almaz Aletler! Shang Hanedanlığı'nın Gündelik Aletleri

Antik çağlarda Asya kültürünün ne kadar zengin olduğunu hepimiz biliriz. Bunlardan birine de Antik dünyadaki Shang Hanedanlığı ev sahipliği yapıyor.

Shang Hanedanlığı, Çin yazısının hayatta kalan en eski örnekleri de dahil olmak üzere, sağlam arkeolojik kanıtlara sahip en eski Çin hanedanlığıdır.

Yaklaşık M.Ö. 1250 ile 1050 yılları arasında yerleşim gören antik Shang Hanedanlığının başkenti Anyang'da yapılan kazılar, zanaatkarların ayrıntılı tören kapları tasarlayıp yaptığı hareketli bronz atölyelerinden, insan kurbanlarıyla dolu kraliyet mezarlarına kadar bu Tunç Çağı uygarlığının günlük yaşamın büyüleyici ayrıntılarını ortaya çıkardı. Antik Çin tarihinin akıl almaz aletlerini derledik ve bunları sizinle paylaşmak istedik. İşte antik Çin tarihinin akıl almaz aletleri...

1. Kahin Kemikleri

Anyang'ın inek kürek kemiklerinden ve kaplumbağa kabuklarından yapılmış kehanet kemikleri, Çin yazısının bilinen en eski örneklerini içerir. Çin'de yazı yazmak muhtemelen Anyang'da bulunan örneklerden önceydi.

1899'da bu işaretlerin aslında eski Çin yazısının bir biçimi olduğu keşfedildi. 1920'li ve 30'lu yıllarda, Anyang'daki bu kehanet kemiklerinin kaynağını araştıran Çinli arkeologlar, bir zamanların büyük saray kompleksinin Bronz Çağı'na ait olduğunu gösteren sıkıştırılmış toprak temeller keşfettiler.

Kehanet kemiklerinin eski Çin kehanet ritüellerinde kullanıldığı söyleniyor.

2. Cellatın Kılıcı

Arkeologlar, Shang Hanedanlığı hakkında keşiflerde bulunurken ahşap bir tabutun yerleştirildiği merkezi dikdörtgen oda keşfettiler. Odaya giden rampaları olan devasa haç biçimli mezarlar vardı ve mezarlara inen rampalarda sıra sıra başı kesilmiş iskeletler vardı.

Kemiklerin analizi, bu kurbanların yerel nüfustan farklı bir beslenme düzenine sahip olduğunu ortaya koyuyor; bu da büyük olasılıkla yabancılar, muhtemelen savaşta esir alınan düşman esirleri olduğunu gösteriyor. Kraliyet mezarları ayrıca, ayrı bir insan kurban etme yöntemi olan, kralları veya kraliçeleriyle birlikte gömülen Shang hizmetkarlarının sağlam iskeletlerini de içeriyordu.

Bu kadar çok insan kurban edilirken tören silahları kesinlikle son derece önemli olmalıydı. Shang Hanedanlığı döneminde bronzu, yüksek sıcaklıktaki dökümhanelerde dökülüyordu ve bu, antik dünyanın en ağır ve en kaliteli bronzlarından bazılarını oluşturuyordu. Özel olarak yapılmış celladın kılıcıda keşif esnasında ortaya çıkarılan önemli parçalardan biri.

3. Ritüel Kaplar

Arkeologlar, Fu Hao'nun mezarını incelerken mezardaki zenginlikten bahsetmeden duramadılar. Mezardaki zenginliklerden biride mezara yerleştirilen eserlerden olan iki metrik tondan fazla ritüel bronz kap.

Süslü bir şekilde dekore edilmiş bu bronz kaplar, saygı duyulan atalara ve diğer ruhlara yiyecek ve içeceklerin sunulduğu eski Çin ziyafet ritüellerinin bir parçasıydı.

4. Kemik Firkete

Leydi Fu Hao'nun mezarında, kraliyet adının yazılı olduğu süslü bronz kaseler arasında, hayvan kemiğinden oyulmuş dekoratif saç tokaları koleksiyonu da dahil olmak üzere daha kişisel nesneler vardı.

5. Ata Tabletleri

Bu zarif bir şekilde oyulmuş yeşim objeler, Anyang'daki ve Çin'deki diğer eski Tunç Çağı şehirlerindeki mezarlardan ele geçirildi, ancak arkeologlar bunların tam işlevinden hâlâ emin değiller.

Bu gizemli kulp şeklindeki nesnelerin bazılarında ataların isimleri yazılıydı, bu nedenle arkeologlar başlangıçta bunları ata tabletleri olarak adlandırdılar. Ancak arkeologlar bunların daha sonraki zamanlarda ata tabletleri gibi, ölülere saygı duruşu niteliğindeki ev sunaklarının bir parçası olarak kullanıldığına inanmıyor. Arkeologlar bunun yerine, bu ata tabletlerinin ziyafet ritüellerinde kullanıldığını düşünüyor.

Bu Shang Hanedanlığındaki ata tabletlerinin nasıl kullanıldığına dair arkeologlar, bunların baharatlı alkollü bir içecekle doldurulmuş bronz kadehlere yerleştirilen bir aletin sap kısmı olduğu ve bir çeşit içki sunu ritüelinin parçası olarak kullanıldığını düşünüyor.