Antik Dünyayı Yöneten Kadın Hükümdarlar! Tarihi Baştan Yazacak Kadar Güçlüydüler!

Antik dünyanın krallıklarında ve imparatorluklarında çok az kadın iktidara geldi. Yakın Doğu'da, Asya'da ve Avrupa'da bunu başaran bir avuç kişi, çoğu zaman şiddet içeren dönemlerde önemli engelleri aşmak için mücadele etti.

Bu kadınlar güçlerine ilk olarak babaları, kocaları, erkek kardeşleri ve oğullar aracılığıyla eriştiler. Ancak hırs, zeka, siyasi anlayış, cömertlik, kurnazlık ve bazı durumlarda acımasız ve kanlı bir iktidar hırsı karışımı sayesinde bazen onlarca yıl iktidarda kaldılar. Antik tarihi yöneten kadın imparatorlar...

1. Tomris Khatun Kimdir?

Tomris Khatun, M.Ö. 6 yüzyılda Pers İmparatorluğunun üzerinde bulunan bir Türk İmparatorluğu olan Saka İmparatorluğu yönetmiş, ne kadar barışçıl bir imparatorluk sergilemiş olsa da Perslerin akınlarına karşı sessiz kalamamıştır.

Tomris Khatun, Saka İmparatorluğunun ilk ve tek kadın hükümdarıydı. Tomris Khatun'un ordusunun büyük bir kısmını kadın savaşçılar oluşturuyordu.

Pers İmparatorluğunun Kralı Kiros, Tomris Khatun'a evlenme teklifi etmiş ve Tomris Khatun'u zor durumda bırakmak için Pers İmparatoru Kral Kiros sürekli Saka İmparatorluğuna taciz amaçlı seferler düzenlemiştir. Bu akınlara rağmen Tomris Khatun, Kral Kiros'un teklifini ret etmişti.

Pers İmparatoru Kralı Kiros, Tomris Khatun'dan aldığı cevabı beğenmemiş ve sinirine hakim olamayarak Tomris Khatun'un oğlunu düzenlediği seferlerde öldürmüştür.

Oğlunun ölümüne kadar barışçıl bir yönetim şekli sergilen Tomris Khatun, oğlunun ölümünden sonra Pers İmparatorluğuna savaş açmış, savaşı kazanarak savaş sırasında da ölen Kral Kiros'un başını keserek kafatasının içine kadeh gibi kanla doldurmuştur.

Tomris kelimesi eski Türkçede "demir" olan Tomris'ten gelmektedir.

2. Wu Zetian Kimdir?

Çin'in ilk ve tek kadın imparatoriçesi olan İmparatoriçe Wu Zetian, 665'ten 705'e kadar 40 yıl boyunca Tang Hanedanlığı'nın fiili hükümdarı olarak hizmet etti; 25 yılı kocası ve oğulları aracılığıyla ve ardından 15 yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir hareketle Tang Hanedanı'nın hükümdarı oldu.

Wu Zhou Hanedanlığını kurdu ve kendi başına imparatoriçe oldu. Güçlü bir el ile liderlik ettiği için saygı duyulan o, daha verimli hükümet şekillendirdi. Çin ekonomisini ve kültürünü yeniden canlandırdı ve köylü sınıfını ilerletmek için aristokrasiye meydan okudu. Kore ve Orta Asya'da yeni topraklar fethederek Çin'i genişletti ve onu dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri haline getirdi.

3. Kleopatra kimdir?

Mısır'ın Ptolema Krallığı kraliçesi Kleopatra, iki erkek kardeşle birlikte 21 yıl hüküm sürdü ve Roma'nın M.Ö. 30'da Mısır'ı ilhak etmesinden önce bu krallığın son aktif hükümdarıydı. Mısır'ı yöneten Makedon Yunan soyundan sonuncusu olan Kleopatra, Roma'yla olan romantik ilişkileriyle tanınıyor. Julius Caesar ve Marc Antony'nin siyaseti etkileyen ve Roma'da büyük çalkantılara yol açan liderleri. Mısır'ın kaybettiği toprakları geri almak için Roma'yı kullanmaya çalıştı.

Kleopatra, Sezar'ın varisi olan Romalı subay Marc Antony ile ittifak kurdu ve evlendiler, ikiz çocukları oldu ve birlikte siyasi adımlar attılar. Kleopatra, Antonius'un uzun süredir arzuladığı askeri kaynakları finanse etti ve ardından Roma'dan Suriye ve Lübnan'ın bazı kısımlarını Mısır'a iade etmesini talep etti. Bu, Sezar'ın evlatlık oğlu Octavianus ile Antonius'un Roma topraklarını yabancı bir kadına vermesi konusunda bir propaganda savaşına yol açtı. Roma Senatosu Kleopatra'ya savaş ilan etti.

Savaşı kaybeden Kleopatra, efsane göre kendisinin yaptığı bir yılan ısırığı sonucu intihar ettiğini belirtiyor, ancak bazı tarihçiler toksini iğneler, merhemler veya başka bir yöntemle almış olabileceğini söylüyor.

4. Kraliçe Seondeok Kimdir?

Silla Kralı Jinpyeong'un erkek varisi olmadığından kızı Prenses Deokman, tahtın kayınbiraderine devredilmesi yerine taht için rekabet etme şansı istedi. Kore yarımadasındaki üç krallıktan biri olan Silla'da kadınlar daha önce kısmi yetkiye sahipti, ancak dizginleri bir kadının eline alması birçokları için hala kabul edilemezdi. 631 yılında taç giyme törenini engellemek için ayaklanma planlayan iki yetkili, aileleriyle birlikte pazar yerinde halka açık bir şekilde idam edildi.

Ocak 632'de Kraliçe Seondeok, Silla'nın 27. hükümdarı ve hüküm süren ilk kraliçesi olarak tahttaki 15. yılına başladı; kendisinden önceki kadınlar gibi bir naip ya da kraliçe çeyizi değil. Üç krallık arasında pek çok savaşın yaşandığı bir dönemde düşünce, edebiyat ve sanatta canlanma yoluyla Kore kültürünün şekillenmesine yardımcı oldu. İnsanların geçim kaynaklarıyla ilgilenerek kraliyet müfettişlerini dul kadınların, yoksulların, yetimlerin ve yaşlıların bakımını iyileştirmekle görevlendirdi.

Çiftçilere yardım etmek için Cheomseongdae astronomi gözlemevini "Ay ve Yıldızlar Kulesi" inşa etti, köylülere bir yıl boyunca vergi muafiyeti sağladı ve orta sınıf için vergileri düşürdü, erkek aristokrasinin muhalefetine karşı halk desteği kazandı. Komşu Çin'deki Tang Hanedanlığı başlangıçta bir kadın hükümdarı kabul etmeyi reddetti, ancak bu onu şaşırtmadı. Üç Kore krallığını Silla yönetimi altında birleştirmenin temelini atarken tekrar onlardan yardım istedi. Budizm'i benimsedi ve üç krallığın birleşmesini gerçeğe dönüştürme umuduyla Doğu Asya'nın en yüksek yapılarından bazıları olan düzinelerce tapınak ve pagoda inşa etti.

647'de Kraliçe Seondeok, özenle seçtiği danışmanlarından birinin önderlik ettiği 10 günlük isyanı bastırırken hastalandı ve öldü. Kraliçe Jindeok'u taçlandıran kuzeni, Silla'nın bir sonraki kadın hükümdarı oldu.

5. Hatşepsut kimdir?

Antik Mısır'ın 18. hanedanlığında firavun rolünü üstlenen Kraliçe Hatşepsut, 22 yıl boyunca Mısır kültürünü sonsuza dek etkileyecek büyük bir refah, barış ve sanatsal yaratıcılık patlamasıyla hüküm sürdü.

Bir firavunun en büyük kızı olan Hatşepsut, üvey kardeşi II. Thutmose ile 12 yaş civarında evlendi ve daha sonra iki yaşında tahtı miras alan üvey oğlu ve yeğeni Thutmose III'ün kraliçe naibi oldu. Naipliğinin üzerinden yedi yıl geçtikten sonra, M.Ö. 1478'de geleneği bozdu ve kendisini çocuk kralla birlikte hükümdar olarak firavun olarak taçlandırdı.

Hatşepsut, hükümdarların uzun süredir erkek olduğu Mısır'ın ataerkil toplumu tarafından kabul edilebilmek için erkeksi bir imaj yarattı. Geleneksel kraliyet etekleri ve sahte sakallar giyiyordu. Kendisini büyük kaslarla, tanrılara kraliyet adaklar sunarken ya da yabancı tutsakların kafalarını döverken tasvir etmişti.

Eski Mısır'ın en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı olan Hatşepsut, gelişen bir ekonomiyi besledi, kaybolan ticaret ağlarını yeniden kurdu ve Mısır'da yüzlerce inşaat projesi inşa etti. Birçok tapınakta genellikle erkek krallara ayrılmış kutsal ritüelleri gerçekleştirerek dini tabanını ve tahttaki meşruiyetini güvence altına aldı.

Öldüğünde, eş hükümdarı Firavun Thutmose III, Hatşepsut'un adını kamu kayıtlarından sildi, heykellerini yok etti ve kamuya açık anıtlardan resmini kazıdı. Üvey annesinin başarılarından pay alarak saltanatını babasının ölümüne dayandırdı.

6. Boudica Kimdir?

Antik Britanya Iceni kabilesinden Kraliçe Boudica, isyan, şiddet ve savaş yoluyla halkının lideri ve efsanevi bir figür ve kültürel sembol haline geldi.

Kocası Prasutagus M.S. 60 yılında öldüğünde, Roma İmparatorluğu Iceni Krallığı'nı yok etmek için harekete geçti. Krallığı devralma sırasında Romalılar, kraliçeyi halkın önünde kırbaçladı ve iki kızına tecavüz etti.

Bir savaşçı olarak eğitilmiş olan Boudica, Iceni ve diğer İngiliz kabilelerini bir araya topladı. Üç ana Roma nüfus merkezine saldırdılar ve Roma lejyonunun bir grup Romalıları yendiler. Kraliçenin bir araya getirdiği birlik 70.000 ile 80.000 arasında Romalıyı ve Roma yanlısı Britanyalıyı öldürdü. Yeniden bir araya gelen bir Roma ordusu üçüncü ve son savaşta kabileleri kararlı bir şekilde mağlup edene kadar ayaklanmada başarıya yaklaştı.

Boudica kısa süre sonra intihar ya da hastalık nedeniyle öldü. MS 61'deki kısa ömürlü isyan, onu 15 yüzyıl sonra İngiliz Rönesansı sırasında ulusal bir kahraman ve kültürel bir sembol haline getirecekti.