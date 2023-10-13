Antik Mısır'da Sarhoşluk Festivali Düzenlenirdi! Antik Mısır'da Sarhoşluk Hathor'u Mağlup Etti

Antik Mısır'da, piramitlerin ve firavunların görkeminin ortasında her yıl benzersiz bir festival düzenlenirdi. Antik Mısır'da düzenlenen festivalin adı sizi şaşırtabilir ama Antik Mısır'daki festivalin adı "Sarhoşluk Festivali" adını verdiler.

Antik Mısır'da Sarhoşluk Festivali Büyük Özen İle Kutlanırdı

Antik Mısır'da yaz aylarının en sıcak olduğu zamanlarda sarhoşluk festivalinin kökeni Mısır mitolojisinde, kökleri tanrılar ve insanlık arasındaki karmaşık ilişkiye dayanır.

Antik Mısır'da insanlar arasında hırsızlık, taciz ve zalimlik artmıştı. Efsaneye göre Güneş Tanrısı Ra, bu duruma çok üzülür ve insanlar arasında zalimliği yok etmeye karar verir. Güneş Tanrısı Ra, Şiddeti bastırmak için kızı Hathor'u gönderir ama Güneş Tanrısı Ra'nın kızı Hathor korkunç bir şekle bürüp insanlara karşı korkunç bir saldırıya girişir. Güneş Tanrısı Ra, kızının saldırısını önlemek için akıllıca bir planla müdahale eder. Güneş Tanrısı Ra'nın planı kan renginde bira hazırlamaktı. İnsan kanına benzeyen bira ve hematit karışımı hazırlayıp tüm ülkeye yaydı. Gözü dönmüş Güneş Tanrısı Ra'nın kızı Hathor kan renginde olan birayı kan sanarak zevkle içer ve içtiği biranın etkisi ile sarhoşluk uykusuna dalar. İnsanlığı kurtarma derdinde olan Güneş Tanrısı Ra, kızı Hathor'un sarhoşluğunu fırsat bilerek kızı Hathor'u etkisiz hale getirerek insanlığı kurtarır.

Sarhoşluk Festivali bu efsaneden ortaya çıktı. Mısırlılar, Ağustos'un 20. gününde Hathor'un sarhoşluğunu taklit ederek bol miktarda alkol tüketerek kutlama yaptılar. En yoksullardan seçkinlere kadar toplumun tüm katmanlarını kapsaması ve halka açık şenliklerden özel toplantılara kadar çeşitli şekillerde kutlanan bireyleri kapsaması bakımından benzersizdi. Şenliğin ertesi günü davulcular sokaklarda gösteri yaparak eğlenenleri uyandırdı. İnsanlar dua edip dilekler sunarken Hathor'un heykelleri şehirlerden uzaklaştırıldı.